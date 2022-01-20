​إلغاء بطاقة التموين في هذه الحالات.. الوزارة تعلن الخدمات المتاحة إلكترونيا

12:23 م الخميس 20 يناير 2022
​إلغاء بطاقة التموين في هذه الحالات.. الوزارة تعلن الخدمات المتاحة إلكترونيا

بطاقات التموين

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كتب- محمد سامي:

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استخراج بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير حصول المواطنين على خدمات بطاقات التموين.

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخي الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التى يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونيا.

وأكدت التموين على أنه في حال ثبوت أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سيتم إلغاء البطاقة نهائيا وحرمانه من الدعم وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

بطاقات التموين بوابة مصر الرقمية وزارة التموين

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