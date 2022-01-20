"الرقابة الصحية" تفتتح مقرها بالأقصر.. وتبحث موقف تسجيل منشآت التأمين الشامل

12:04 م الخميس 20 يناير 2022
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كتب- أحمد جمعة:

افتتح وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، رسمياً، مقر الهيئة بمكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث بالبر الشرقي، في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة التي تخدم 1326732 نسمة

وضم وفد الهيئة: الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، وقاما بجولة تفقدية داخل الفرع، أعقب ذلك اجتماعا موسعا مع كافة العاملين استعرض خلاله الدكتور ممدوح الوشاحي، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، أنشطة الفرع، وتفاصيل الخريطة الصحية بالمحافظة، وموقف تسجيل المنشآت الصحية بالهيئة حتى الآن حيث تم تسجيل 4 مستشفيات و32 وحدة رعاية أولية ومعملين للتحاليل الطبية بإجمالي 39 منشأة إلى جانب تسجيل 2541 من أعضاء المهن الطبية ( 453 طبيبا- 1164 تمريض- 356 صيدلي- 46 علاج طبيعي- 97 أسنان- 23 كيميائي- 397 فني صحي- 5 بيطريين)

وفي ذات السياق، استعرض "أبو ساطي"، خطة الفرع خلال المرحلة القادمة ، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الفرع هو أن تتمكن الهيئة من القيام بأدوارها داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المنشآت الصحية دون التقيد بالمركزية وتحفيزها على التسجيل من خلال تلقي طلب التسجيل المنشآت وتوضيح أهمية وكيفية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل ، إلى جانب تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لرفع قدراتها على التقييم الذاتي ثم الرقابة على المنشآت المسجلة بالهيئة لضمان استمرار التزام هذه المنشآت بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد لضمان حصول المنتفعين على خدمة صحية ذات جودة عالمية.

الرقابة الصحية التأمين الشامل منظومة التأمين الصحي حسام أبو ساطي أشرف إسماعيل

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