بـ 45 جنيها ويمكن تقسيطها.. الإسكان تكشف طريقة فعالة لتقليل فواتير المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن الجهاز نشر عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بعض النصائح الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب، ومن ضمنها تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتي تعمل بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة، بإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصرية.

وقال مصطفى، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم مسبقا تجربة تكنولوجيا القطع الخاصة الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير أكثر من 50% من كمية الاستهلاك، دون التأثير على ضغط المياه، وتخفيض قيمة فاتورة استهلاك المياه، من خلال الانتقال إلى الشريحة الأقل محاسبة في الاستهلاك، فمثلاً إذا كانت كمية الاستهلاك تساوي 30 م3(الشريحة الثالثة) فاستخدام القطع الموفرة سيقلل من كمية الاستهلاك لما يقرب من 15 م3 (الشريحة الثانية).

وأشار محمد حسن مصطفى إلى أنه سبق للجهاز إطلاق مبادرة (اعرف حقك)، وتهدف لنشر بعض المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وعملاً بوثيقة ترشيد استهلاك المياه تحت رعاية مجلس الوزراء، والتي تم توقيعها من جميع الوزارات لتبني قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة، ونشر الوعي المائي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم المياه والصرف وحماية المستهلك أن استخدام القطع الموفرة يوفر قرابة 9 لترات في الدقيقة الواحدة مقارنة بالاستخدام العادي أثناء استخدام الحنفية العادية، ويوفر قرابة 15 لترًا في الدقيقة الواحدة مقارنة بالاستخدام العادي أثناء استخدام حنفية الدش، ويوفر قرابة 8 لترات في الدقيقة الواحدة مقارنة بالاستخدام العادي أثناء استخدام حوض المطبخ، ويوفر ما يقرب من 7 لترات في الدقيقة الواحدة أثناء استخدام حوض الحمام.

وقال: تتعدد قنوات تواصل المواطنين مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضى، أو عبر موقعها الإلكتروني hcww.com.eg، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.hcww.eg، وتطبيق الهاتف المحمول hcww-125.وتطبيق قراءتي، بجانب طرق تواصل المواطنين مع الجهاز التنظيمي، في حالة تقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ويكون من خلال إرسال الشكوى عن طريق رقم الواتس أب 01033466082 / 01033466081، أو من خلال الموقع الإلكتروني http://www.ewra.gov.eg، أوعن طريق البريد الإلكتروني info@ewra.gov.eg، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على الفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة بدأت في تركيب القطع الموفرة بالمباني الحكومية مثل الوزارات والمحافظات، وكذلك دور العبادة من المساجد والكنائس، والأندية والمدارس، كمرحلة أولى، ويتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارة خدمة العملاء، والتوعية المتنقلة على مستوى الجمهورية، مع إمكانية التسهيل على المواطنين بشراء القطع الموفرة وتقسيطها على الفاتورة ببعض الشركات، ويبلغ سعر القطعة الواحدة حوالي 45 جنيها مصريا.​