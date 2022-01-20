الصحة: 10 أعراض إذا ظهرت عليك لا تحصل على لقاح كورونا

10:46 ص الخميس 20 يناير 2022
الصحة: 10 أعراض إذا ظهرت عليك لا تحصل على لقاح كورونا

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان قائمة بالحالات التي يمنع فيها أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة، في تعليق على أحد المتابعين عبر صفحتها على فيسبوك، إن موانع أخذ اللقاح تأتي على النحو التالي:

1- إذا كان الشخص يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي من هذه الأعراض:

- حمى.

- آلام في العضلات والجسم.

- التهاب الحلق.

- سعال.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- الغثيان والقيء.

- ضيق التنفس.

- احتقان/ سيلان الأنف.

- الإسهال.

- الصداع.

2- إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوما من التعافي.

3- إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما (مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية).​

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا التهاب الحلق سعال ضيق التنفس

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