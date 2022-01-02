الطقس غدا.. صقيع وأمطار.. والصغرى في القاهرة 10 درجات

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية.

الطقس غدا.. مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

قالت "إيمان" لمصراوي، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، ليصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس غدا: شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى

وأشارت "إيمان"، إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الأمطار، قالت "إيمان" إن هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى بين 18/ 10 درجة، والوجه البحري بين 18 10، والسواحل الشمالية الغربية بين 18/ 11، والسواحل الشمالية الشرقية بين 18 /11، وجنوب سيناء بين 21/ 14، وشمال الصعيد بين 18/ 08، وجنوب الصعيد بين 21/ 10 درجة.

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