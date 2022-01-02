نائب عن التنسيقية يطالب بإنشاء قنوات متخصصة للأطفال

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوجود قنوات متخصصة للأطفال سواء على الفضائيات أو عبر "يوتيوب" ومواقع السوشيال ميديا المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقال نجاتي، خلال الاجتماع: "عندنا موضوع مقلق هو الإعلام والهوية، فآخر شخصية كرتونية للأطفال قدمت كانت بكار، محتاجين محتوي علي يوتيوب وسوشيال ميديا للأطفال، وأن نطلق ورقة عمل يتبناها الإعلام الرسمي والخاص لوضع الدستور استراتيجية للأعمال الفنية للأطفال، فهناك قنوات للأطفال علي يوتيوب تحظي بملايين المشاهدات منها ما يقدم محتوي جيد ومنها ما يعلم العنف والسرقة، لذلك نتمني وجود قنوات مصرية تقدم محتوي لأطفالنا".

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: "هل ممكن نعمل بروتوكول بين اللجنة والمجلس، لتبني هذا الموضوع بخصوص وجود محتوي يخصص للطفل، ونعقد اجتماعات بيننا وبينكم ونضع حيز التنفيذ، محتاجين دعمكم في هذا المجال".