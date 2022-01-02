بسبب الأمطار.. إغلاق طرق رئيسية في محافظتين

07:35 م الأحد 02 يناير 2022
بسبب الأمطار.. إغلاق طرق رئيسية في محافظتين

إغلاق طرق رئيسية في محافظتين بسبب الأمطار

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه نظرًا لهطول الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية وبعد التنسيق مع الإدارة العامه للمرور تم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين وهي طرق (غارب/الزعفرانة، وغارب/الشيخ فضل، وادي فيران سانت كاترين).

وأشار البيان غلى قيام هيئة الطرق والكباري بالدفع بفرق الطوارئ وكافة المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار على جميع الطرق لمواجهة أي تضرر لها من جراء سقوط الأمطار والسيول.

اغلاق الطرق الأمطار ادارة المرور الطقس

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يتابع خطة زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

384728

إجمالي الإصابات

21727

إجمالي الوفيات

320024

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قمة بريميرليج |تشيلسي 2-2 ليفربول.. عودة البلوز

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا