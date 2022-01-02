وصول وزيرة الثقافة إلى عزاء الدكتور جابر عصفور

07:05 م الأحد 02 يناير 2022
وصول وزيرة الثقافة إلى عزاء الدكتور جابر عصفور

وزيرة الثقافة في عزاء الدكتور جابر عصفور

(مصراوي):

بدأ عزاء الدكتور جابر عصفور، في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد من المثقفين والكتاب وقيادات وزارة الثقافة، على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور عماد ابوغازي وزير الثقافة الأسبق، والكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور جابر نصار، والدكتور انور مغيث، وغيرهم.

وكان عصفور توفي أول أمس، وأقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد صلاح الدين، ثم اتجه الجثمان إلى الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، قبل أن يصل إلى مدافن الأسرة في مدينة أكتوبر ليوارى الثرى.

وكان في استقباله بجامعة حشد كبير من أساتذة الجامعة على رأسهم الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور مفيد شهاب والدكتور نبيل عبدالفتاح وغيرهم.

عزاء جابر عصفور وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم

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