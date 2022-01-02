القائم بعمل وزير الصحة يصدر قراراً بتعيين رئيس جديد للطب العلاجي

06:44 م الأحد 02 يناير 2022
القائم بعمل وزير الصحة يصدر قراراً بتعيين رئيس جديد للطب العلاجي

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، قرارا بتعيين الدكتور محمد حسنين رئيساً للإدارة المركزية للطب العلاجي لمدة عام.

ونص القرار الذي حمل رقم 6 لعام 2022، على تكليف الدكتور محمد حسنين إبراهيم، طبيب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

ويأتي تكليف حسنين خلفا للدكتور أحمد البرعي, وسبق أن شغل منصب رئيس قطاع الدعم الفني.

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خالد عبدالغفار وزارة الصحة الطب العلاجي

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