الطقس السيئ.. خريطة بمناطق تعطيل الدراسة اليوم

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا مقدما من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بشأن حصيلة موجة الطقس السيئ التي شهدتها مختلف المحافظات.

وبحسب التقرير فإنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد بسبب الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق ومنها:

1- مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

2- محافظة أسيوط.

3- محافظة مطروح ماعدا مدارس سيوة لعدم سقوط أمطار بها.

ووجه الوزير باستمرار رفع درجة الاستعداد على بالمحافظات لمجابهة الطقس السيئ واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار في المحافظات التي سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.