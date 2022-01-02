يرأسه البابا تواضروس.. كاتدرائية العاصمة الإدارية تستعد لاستقبال قداس عيد الميلاد (صور)

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الخميس المقبل، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تأتي صلوات القداس بالعاصمة الإدارية هذا العام بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ترأس البابا قداسا محدودًا بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وفي هذا السياق، استعدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لاحتضان قداس عيد الميلاد هذا العام، حيث تواصلت أعمال التشطيبات النهائية بها لاستقبال قداس العيد برئاسة البابا تواضروس، ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة من المطارنة والأساقفة، وكذلك حضور الشعب القبطي.

وتأتي تلك الخطوة، وسط توقعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد كما اعتاد ذلك بشكل سنوي منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وكان قد أعلن البابا تواضروس، أنه سيصلي قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وقال خلال اجتماعه الأسبوعي مساء الأربعاء الماضي: "سنُصلي قداس عيد الميلاد المجيد كما هو مُعتاد في كاتدرائية ميلاد المسيح وفي الكنائس كلها، ولكن مع الاحتراس الكامل وكل الإجراءات الاحترازية سنتبعها، وسنبدأ القداس الساعة السابعة مساءًا، كل سنة وأنتم طيبون وربنا يحفظكم ويبارك في حياتكم ويُعطينا دائمًا عامًا سعيدًا لحياتنا جميعًا."

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شروط حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، والذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك لمن يرغب في المشاركة من أبناء الكنيسة.

وأوضحت الكنيسة، أنه على الراغبين في حضور قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح، من أبناء الكنيسة، تسجيل أسمائهم؛ كل واحد في الكنيسة التابع لها، بحد أقصى يوم السبت المقبل ١ يناير ٢٠٢٢ ليتسنى لنا تجهيز الدعوات الخاصة بهم وتسليمها لهم في كنائسهم في أقرب وقت.

وشددت الكنيسة على ضرورة مراعاة التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، موضحة أن الكنائس ستوفر وسيلة المواصلات لأبنائها ذهابا وعودة، كما سيُسمح بالذهاب بالسيارات الخاصة لمن يرغب.

ولفتت الكنيسة، إلى أن أبواب الكاتدرائية ستفتح اعتباراً من الخامسة مساءً، على أن يبدأ القداس في الساعة السابعة وينتهي بعد منتصف الليل.

وحذر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من مخاطر فيروس كورونا المستجد ولا سيما في ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون) وشدد من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

كما حذر البابا من الاختلاط والتزاحم بالالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة خلال فترة الأعياد.

وأضاف: "علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج بأن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وقال: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم خاصةً مع بدء فصل الشتاء، لأن كما يقول العلماء أن أعراض هذا المتحور هي أعراض شديدة وتشتد بعد يوميْن من الإصابة".

يأتي هذا فيما استعدت مختلف الكنائس القبطية بمحافظات مصر، لتنظيم قداسات عيد الميلاد المجيد، وقداسات رأس السنة الميلادية، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت الكنائس أبنائها المُصلين للحضور إلى القداسات في الأعياد بالكمامات والتزام التباعد الاجتماعي، فيما طالبت من يُشتبه في إصابته بأي أعراض مرضية، بعدم الحضور حرصًا على سلامة الجميع.