قد تصل القاهرة.. الطقس: تكاثر السحب الرعدية والممطرة على 6 مناطق

10:45 ص الأحد 02 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (السلوم - مطروح - الضبعة - سيدي عبد الرحمن).

وقالت الهيئة في تنويه لها قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية والممطرة إلى الإسكندرية مع تقدم الوقت وسواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تؤثر على مناطق من الدلتا قد تصل إلى حد القاهرة مع تقدم ساعات النهار يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن زيادة فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح - سيدى عبد الرحمن ) وأيضا السحب الممطرة على بورسعيد والدقهلية.

ويسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس ليلاً شديد البرودة ويصل لحد الصقيع لجنوب سيناء.​

الطقس السحب الرعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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