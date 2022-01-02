توجيه جديد من وزير التموين بشأن منظومة صرف الخبز

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيها وزاريا للأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري المديريات في كافة محافظات الجمهورية بمصادرة ماكينة ‏صرف الخبز بالمخابز البلدية.

ونص القرار على أن يكون مصادرة ماكينات صرف الخبز في الحالات التالية:

1- ضبط ماكينة صرف الخبز في أحد المخابز البلدية الأخرى أو السياحية أو الأفرنجية.

2- ضبط الماكينة حال استخدامها في صرف السلع بدلا من الخبز.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، بأن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذة تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له ‏الدولة سنويا ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية و51 مليار جنيه لدعم الخبز.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة أن كافة المديريات التموينية ‏وقطاعات الرقابة طبقا لهذا التوجيه الوزاري ستقوم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وتلك التدابير.

كما سيتم تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، وذلك حرصا من الوزارة على توفير الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏