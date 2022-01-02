وظيفة حكومية.. التموين تعلن فرص عمل جديدة- شروط وتفاصيل

10:29 ص الأحد 02 يناير 2022
وظيفة حكومية.. التموين تعلن فرص عمل جديدة- شروط وتفاصيل

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن توفير فرصة عمل لوظفية باحث سجل تجاري بمكاتب السجل التجاري بجميع المحافظات بنظام التعاقد المؤقت.

واشترط الجهاز أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريس تجارة أو ليسانس حقوق أو اقتصاد وعلوم سياسية وأن يكون الخريج حاصلا على تقدير جيد بحد أدنى، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما ويجيد التعامل علي برامج الحاسب الألي وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأضاف الإعلان أن التقدم للوظيفة على بوابة الوظائف الحكومية خلال شهر من مدة الإعلان.​

وزارة التموين وظيفة حكومية فرص عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية

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