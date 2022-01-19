بـ60 مليون جنيه.. إطلاق المرحلة الأولى لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية غدا

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يشهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، غدا، توقيع ست اتفاقيات تفاهم بين الوزارة ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات القطاع الخاصة كل على حدة لإنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في خمس محافظات: الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، أسيوط، اسكندرية، المنيا، مدينة السادس من أكتوبر لخدمة محافظتي الفيوم والجيزة، وذلك بحضور نخبة من الوزراء، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص.

يوقع مذكرة التفاهم عن الوزارة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، و جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، وذلك بحضور يزلي ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندس خليل إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة فريش إليكتريك، الدكتور جمال ضيف الله، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء أحمد ضيف الله للمقاولات والتجارة، المهندس محمد فتح الله، المدير التنفيذي لشركة فتح الله، عمرو عبد الحميد جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، والمهندس عماد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي الكتروميتر، والمهندس زكريا عبد الملك، رئيس مجلس إدارة شركة افرو ايجيبت للصناعات الهندسية.

يُستهل الحفل بكلمات ترحيب من قِبَل جريجوري ر. نيبليت، نائب رئيس شركة إم تي سي القابضة للتنمية الدولية، المنفذة لمشروع قوى عاملة مصر، وتبدأ الكلمات الافتتاحية من قبل السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يعقبه عرض فني أغنية الحلم وعرض تقديمي من قبل الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر عن أهمية المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ودور الوزارة والمشروع ومشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني للنهوض بالاقتصاد المصري.

يتبعه مراسم توقيع مذكرات تفاهم ثلاثية بين الوزارة والمشروع وكل من شركات القطاع الخاص لإعلان المدارس والمحافظات كالآتي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة القوالب والاسطمبات، بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بمحافظة أسيوط، ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات لتطوير البرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)، مدرسة افرو إيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الاثاث بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان).

يسعى نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليا أو دوليا حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية، وخلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.

ويؤكد المشروع على أهمية إشراك كلاًّ من القطاع الخاص، والوزارات، وشركاء التنمية في تأسيس المدارس بهدف ضمان استمرارية واستدامة النموذج وتحقيقه لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. كما يسعى النموذج الى توفير فرص تعليم متساوية ومتكافئة لكلاَ من البنين والبنات، إيماناً بدور المرأة الفعَال في سوق العمل وأثره على التطوّر المستمر للاقتصاد المصري.

ويشمل نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مجموعة كبيرة من التدريبات المؤهلة لسوق العمل بالتعاون مع الشريك من القطاع الخاص وتنمية مهارات الطلاب المقدمة في مراكز التطوير الوظيفي التي سيتم إنشاؤها داخل المدارس، حيث ستكون هذه المراكز بمثابة الوجهة الأساسية التي يتجه إليها الطلاب من أجل الحصول على حلول حقيقية لجميع القضايا المهنية التي يواجهونها بالإضافة إلى مساعدتهم على اكتشاف مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

بناء على ما سبق، سيتم فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو من السنة الحالية 2022 على أن تبدأ الدراسة لخمس مدارس في شهر سبتمبر. تعادل رسوم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية رسوم المدارس الحكومية الاعتيادية.

كما ستعمل شركات القطاع الخاص –شركاء المشروع- على توظيف خريجي المدارس المتميزين للعمل معهم وفقاً للاحتياجات الفعلية للشركة. علاوة على ذلك، ستساعد الشركات الخريجين المتبقين الآخرين في العثور على فرص عمل.

سيتم افتتاح باقي المدارس بإجمالي عشر مدارس في سنة 2023 لدعم التعليم الفني وإتاحة فرص عمل للخريجين من المدارس الدولية.