"معلومات الوزراء" يفتح باب المشاركة بالإسهامات والكتابة في العدد الجديد من "آفاق اقتصادية"

10:20 م الأربعاء 19 يناير 2022
"معلومات الوزراء" يفتح باب المشاركة بالإسهامات والكتابة في العدد الجديد من "آفاق اقتصادية"

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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كتب - محمد غايات:

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فتح باب المشاركة بالكتابة في العدد الرابع عشر لمجلة "آفاق اقتصادية معاصرة" الصادرة عن المركز والتي تتناول في هذا العدد موضوع "الاقتصاد الدائري"، حيث أشار المركز إلى استعداده لتلقي الإسهامات والكتابات المختلفة وذلك حتى الأحد القادم الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٢ على البريد الإلكتروني التالىecj@idsc.net.eg.

وأشار المركز إلى أن جائحة فيروس "كورونا" هزت العالمَ اقتصاديًّا؛ وتعتبر أزمة غير مسبوقة سببت العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، وما زالت هناك حالة من عدم اليقين الشديد حول التنبؤ بالأوضاع خلال الفترة القادمة، وما يمكن أن تسببه هذه الجائحة من تداعيات أخرى على القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ لذا كان من الضروري أن يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المتابعة الدقيقة لهذه المتغيرات والتداعيات بشكل مستمر؛ حتى يتمكن من مواكبة أجواء عدم اليقين الاقتصادي التي سببتها الجائحة، مضيفاً أن مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة" جاءت لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو من خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وكذلك تقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.

وأصدر المركز 13 عدداً من المجلة تناول خلالهم العديد من الموضوعات التي أثرت المجال البحثي وكان منهم أعداد عن الاقتصاد غير الرسمي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وألوان الاقتصاد، والاستثمار في البنية التحتية، وسوق الأوراق المالية، والاقتصاد الرقمي.

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