شقق دار مصر 2022.. تفاصيل الطرح الجديد وخريطة الأماكن والأسعار

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة لشقق دار مصر، خلال أيام، وفقًا للمبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة يوليو الماضي.

ويعد مشروع دار مصر، من أفضل وأشهر المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان منذ طرح المرحلة الأولى في 2014.

مواصفات شقق دار مصر:

مشروع دار مصر عبارة عن كمبوند متكامل يحتوى على سور خرساني وبوابات أمن، المساحات من ١٠٠ : ١٥٠ متر، كل العمارات تحتوى على أسانسير وتتكون من أرضي و٥ أدوار متكررة، الشقق تشطيب كامل بجودة عالية جدا، والشقق لها حصة في الأرض.

تقع خدمات الكمبوند في موقع منفصل داخل المشروع، وبعض وحدات الدور الارضي قد تشمل حدائق حق انتفاع.

أماكن شقق دار مصر في الطرح الجديد من وزارة الإسكان:

سيضم الطرح الجديد 8 مدن جديدة هي: 15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة.

الأسعار التقريبية:

متوسط سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 10 آلاف جنيه، ويصل لـ5 آلاف و500 جنيه في مدينة 15 مايو، وفي مدينة السادات يصل سعر المتر لـ5 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه، أما في حدائق أكتوبر يصل سعر المتر لـ7 آلاف جنيه و5 آلاف و300 جنيه لمدينة العاشر من رمضان، و8 آلاف و700 جنيه لمدينة الشروق.

طريقة التقديم:

يتم التقدم والحجز من خلال الموقع الالكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والاسكان ثم التقديم عبر الموقع خلال الفترة الأولى التي تحددها وزارة الاسكان، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الحجز والتي تشمل الحجز الإلكتروني بالأسبقية.

وتتواجد كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ويمكن الاطلاع على ارقام العمارات والوحدات من خلال كراسة الشروط.

ويمكن التعرف على شروط التقديم الخاصة بمشروعات الإسكان ومبادرة التمويل العقاري من هنا:

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