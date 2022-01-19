كورونا.. وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للحوامل ومن يخططن للحمل

09:16 م الأربعاء 19 يناير 2022
كورونا.. وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للحوامل ومن يخططن للحمل

وزارة الصحة

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كتب يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، رسالة عاجلة إلى السيدات الحوامل أو اللاتي تخططن للحمل.

وقالت الوزارة، في "إنفوجرافيك": "‏نوصي النساء الحوامل أو اللاتي تخططن للحمل بتلقي لقاح فيروس كورونا للوقاية من خطر الإصابة بالعدوى، الموقع الإلكتروني للتسجيل: اضغط هنا‎

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وكالة الأدوية الأوروبية، ذكرت بأنه بالنظر إلى أن الحمل مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وخصوصاً في الثلث الثاني والثالث من الحمل، لذلك نوصي النساء الحوامل أو اللاتي قد يصبحن حوامل في المستقيل القريب بالحصول على التطعيم.

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وزارة الصحة الحوامل لقاح كورونا حسام عبدالغفار

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