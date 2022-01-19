مسابقة الـ 30 ألف معلم.. الملامح وموعد الإعلان عن التخصصات المطلوبة

كتب – أسامة علي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتجهيز لمسابقة تعيين الـ30 ألف معلم، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تحديد الشروط المطلوبة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين.

وتعمل الوزارة، على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن ثم الإعلان الرسمي عن المسابقة.

وينشر "مصراوي" ملامح وموعد الإعلان عن مسابقة الـ30 ألف معلم، والتي جاءت على النحو التالي:

بدأ التجهيز للمسابقة منذ أكثر من عام مضى، لتحديد نسب العجز في المعلمين، بكل مادة وتخصص وصف.

- الإعلان عن المسابقة رسميا خلال شهرين.

- التكلفة الإجمالية تصل إلى نحو 2 مليار جنيه

30 ألف معلم الذين سيتم تعيينهم سنويا.

تعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات.

- الاعتماد الأكبر على خريجي كليات التربية.

- تحديد التخصصات والمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنيظم والإدارة.

إجراء المسابقة بأعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة .

الأولوية للأكفأ فقط.

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