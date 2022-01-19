تتشابه مع الإنفلونزا.. مستشار الرئيس يكشف عن أبرز أعراض أوميكرون

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن متحور أوميكرون يشابه كثيرا في أعراضه مع أعراض الانفلونزا باستثناء بعض التغيرات الإكلينيكية.

وأوضح تاج الدين في مؤتمر صحفي، اليوم، أن أبرز أعراض أوميكرون تتمثل في شعور المرضى بارتفاع درجات الحرارة، وحرقان في الحلق، ورشح، وعطس وتكسير في الجسم، وبعض الحالات تؤدي لالتهاب الشعب الهوائية.

وأشار إلى أن فقد الشم والتذوق أصبح من الأعراض النادرة مع المتحور الاخير، وكذلك إصابات الجهاز الهضمي التي أصبحت من الأعراض المنخفضة الظهور.

وأكد أن كورونا قد يؤثر على أي عضو داخل جسم الإنسان.