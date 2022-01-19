أستاذ جيولوجيا: "غنيمة" بها كميات هائلة من خام الطفلة لصناعة الأسمنت في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور جبيلي عبدالمقصود أبو الخير، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد، تنفيذ بحث علمي لكشف جيولوجي لكميات هائلة من الطفلة الاقتصادية التي تستخدم في صناعة الأسمنت بمنطقة "غنيمة" شرق مدينة الخارجة.

وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن البحث يجري تنفيذه برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا حسانين، عميد كلية العلوم، ويتولى تنفيذه الدكتور محمد سيد شعبان، أستاذ الصخور الرسوبية بالكلية، بهدف خدمة المجتمع المحلي ودفع عجلة التنمية بالإقليم، وبحث سب أفضل التطبيقات للأبحاث العلمية، خاصة في النواحي الاقتصادية.

وأضاف أن منطقة "غنيمة" بشرق الخارجة بها كميات كبيرة جدًا من خام الطفلة الرمادية التي تصلح لصناعة الأسمنت في ظل انتشار الخام بالمحافظة مع وجود كميات هائلة من الحجر الجيري الذي يدخل في نفس الصناعة، لافتًا إلى أنه جار إعداد الدراسة والتقرير النهائي للبحث لتقديمه لجهات الاختصاص بإشراف رئيس الجامعة لبحث سبل تنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح "جبيلي" أن الطفلة المتواجدة في الوادي الجديد بكميات هائلة تتجاوز الـ100 تريليون طن يمكن الاستفادة منها في صناعات عديدة مثل الأسمنت والصناعات الطبية والتعدينية.