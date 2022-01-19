وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية.. السبت

07:50 م الأربعاء 19 يناير 2022
وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية.. السبت

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى:

يناقش الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، رسالة ماجستير حول موضوع: "تنمية المهارات الشخصية للداعية المسلم في ضوء القرآن والسنة" بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات اليوم، إن الرسالة التي سيناقشها بوصفه رئيسا للجنة العلمية المناقشة، للباحث محمد شحتوت محمد أحمد، يشارك فيها كلا من الدكتور صلاح صادق صديق نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالقاهرة، والدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة (مناقشًا)، والدكتور محمد عبد العزيز محمد عوض أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الأسبق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر (مشرفًا).

محمد مختار جمعة المعهد العالي للدراسات الإسلامية رسالة ماجستير تنمية المهارات الشخصية للداعية وزير الأوقاف

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