الجيزة تزيل حالات تحويل وحدات سكنية لمحلات بحدائق الأهرام وترفع 750 حالة إشغال

06:18 م الأربعاء 19 يناير 2022
الجيزة تزيل حالات تحويل وحدات سكنية لمحلات بحدائق الأهرام وترفع 750 حالة إشغال

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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أ ش أ

كثفت محافظة الجيزة، حملاتها على مدار اليوم؛ للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات وجميع التعديات الموجودة على الطريق العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد راشد.

وشنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، الأربعاء، حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام، والتي تم خلالها التصدي لعدد 4 حالات بناء مخالف وإزالتها لقيامها بتحويل وحدات سكنية إلى تجارية بمناطق 148ك و5260 و65د و449ح وتكسير وإزالة تعديات تحت التشطيب بمنطقة (ه‍) وسحب المعدات الموجودة بالمكان.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 20 توكتوك للسير بالطريق العام، ورفع 750 حالة إشغال متنوعة و80 قلب شيشة من المقاهي والكافيهات المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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