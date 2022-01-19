درجات الحرارة الآن.. 7 على القاهرة وصفر في هذه المنطقة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الآن، حالة من عدم الاستقرار على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، خصوصاً خلال فترات الليل، ليسود طقس بارد على المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتشهد الساعات المقبلة، طقس شديد البرودة، على معظم الأنحاء قارس البرودة على وسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية.

واستعرضت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، درجات الحرارة، والتي سجلت صفرا في إحدى مناطق الجمهورية وذلك على النحو التالي:

القاهرة 7 درجات مئوية

الإسكندرية 10 درجات مئوية

مطروح 9 درجات مئوية

بورسعيد 9 درجات مئوية

الإسماعيلية 8 درجات مئوية

أسيوط 4 درجات مئوية

الأقصر 7 درجات مئوية

أسوان 7 درجات مئوية

أبو سمبل 7 درجات مئوية

شرم الشيخ 12 درجة مئوية

الغردقة 12 درجة مئوية

سانت كاترين 00 درجة مئوية

مرسى علم 12 درجة مئوية

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