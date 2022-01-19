حدث في 8 ساعات| توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا.. وأصحاب الأولوية في التعيين بمسابقة المعلمين

06:05 م الأربعاء 19 يناير 2022
حدث في 8 ساعات| توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا.. وأصحاب الأولوية في التعيين بمسابقة المعلمين

الرئيس السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه عاجل من السيسي بتقليل كثافات بالمدارس بشأن كورونا، الحكومة تعلن موعد تطبيق قرارات علاوات السيسي، "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار حتى الجمعة، تشكيل لجنة لإدارة ملف المعديات و العائمات النيلية لحين الانتهاء من القانون الجديد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي كورونا الحكومة علاوات التنبؤ بالفيضان العائمات النيلية المعديات الأوكازيون الشتوي

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تقليل الكثافات بالمدارس والمصالح.. توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا