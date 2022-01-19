حدث في 8 ساعات| توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا.. وأصحاب الأولوية في التعيين بمسابقة المعلمين
كتب- أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه عاجل من السيسي بتقليل كثافات بالمدارس بشأن كورونا، الحكومة تعلن موعد تطبيق قرارات علاوات السيسي، "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار حتى الجمعة، تشكيل لجنة لإدارة ملف المعديات و العائمات النيلية لحين الانتهاء من القانون الجديد.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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