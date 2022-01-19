الأوقاف: حصول فريق الكرة الخماسية بالوزارة على المركز الثاني بدوري المصالح الحكومية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، حصول فريق الوزارة لكرة القدم الخماسية على المركز الثاني بالبطولة على مستوى المصالح الحكومية، والتي ينظمها الاتحاد العام للمصالح الحكومية "فرع القاهرة".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنه تشجيعًا للعاملين بالوزارة على ممارسة الرياضة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مكافأة قدرها 500 جنيه لكل لاعب منهم وإداري وطبيب الفريق.