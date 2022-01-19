بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية

كتب- داليا شبل:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في المدينة الجامعية للطلاب، في إطار رؤية الجامعة بتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب.

صاحب فعاليات الافتتاح ترجمة بلغة الإشارة، بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة الأميديست، ومؤسسة حلم، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي والمشرفة على المركز، والطلاب متحدي الإعاقة.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة والحضور، أنشطة وقاعات المركز، والمعرض الفني لطلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، أعقبه عرض فيلم قصير عن دور وأنشطة جامعة القاهرة في خدمة طلابها من متحدي الإعاقة.

وقال الخشت، في كلمة أثناء الافتتاح، إن الجامعة لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، مؤكدًا أن ذوي الهمم هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احترامًا وتقديرًا مثلهم مثل غيرهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام جامعة القاهرة لأصحاب القدرات المتميزة.

وأكد حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة وإنشاء مركز لهم يجمع كل الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجامعة، ويذلل العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب، وإتاحة جميع المقررات الدراسية بشكل يسمح بالدمج بين طلاب الجامعة لخلق فرص متساوية داخل سوق العمل، مشيرا إلى أن مركز ذوي الإعاقة يأتي تتويجًا لجهود عديدة تمت بجامعة القاهرة لدعم طلابها.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة أتاحت الآن الفرصة أمام أي طلاب ذوي الإعاقة للالتحاق بأية كلية بها لا تتعارض مع إعاقتهم، طالما استوفوا شروط الالتحاق بهذه الكلية، مؤكدًا أن الجامعة لها تاريخ قديم مع ذوي القدرات لكون أحد روادها هو الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي.

وقال إن جامعة القاهرة حرصت على مسايرة منظومة التعليم الإلكتروني، وتم توزيع تابلت على الطلاب، وتعليمهم لغة الاشارة، واستخدام طريقة برايل وتوفير المحاضرات المسموعة المكفوفين.

من جهتها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي والمشرفة على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، إن هذا اليوم يمثل حصاد جهود متواصلة على مدار 3 سنوات لافتتاح المركز، لافتة إلى أن توجيهات ودعم الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة كانت مستمرة وغير محدودة لإنشاء المركز على أعلى مستوى بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى جامعة متاحة للجميع.

ويهدف مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة إلى تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب متحدي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.