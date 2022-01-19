لمواجهة الطقس السيئ.. نشر فرق مجابهة الأزمات بـ3 مراكز في الشرقية

04:26 م الأربعاء 19 يناير 2022
لمواجهة الطقس السيئ.. نشر فرق مجابهة الأزمات بـ3 مراكز في الشرقية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الشرقية- هبه القصاص:

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، نشر فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع لمواجهة الطقس السيئ وإزالة مياه الأمطار.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه أجرى اتصالات مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تعرضت لهطول الأمطار ليلة أمس واليوم الأربعاء، للاطمئنان على تصريف المياه وعدم تراكمها.

وأشار المحافظ إلى تعرض مراكز (الزقازيق - أولاد صقر - صان الحجر )، لموجة سيئة من الأمطار، مع استمرار كافة الجهود وانتشار المعدات والأطقم لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وأمر محافظ الشرقية إدارة الأزمات بالديوان العام ورؤساء المراكز والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق.

الشرقية - امطار - طقس سيئ

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي. فيروس كورونا فيروس كورونا محمد عوض تاج الدين السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تقليل الكثافات بالمدارس والمصالح.. توجيه عاجل من السيسي بشأن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا