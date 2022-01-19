تفاصيل مناقشة "محلية النواب" تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركز العياط

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين نادر عبده، محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين - محافظة الجيزة.

وانتقد النواب تأخر اعتماد الحيز العمراني لمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة، محذرين من أن ذلك يفاقم الأزمة لدى المواطنين.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لا نسمح بالتعدي على الأراضى الزراعية لكننا يجب أن نوفر للمواطن البديل"، موضحًا أن غياب البديل يخنق المواطن حتى لا يلجأ المواطن لثغرات قانونية لتحقيق أهدافه.

وأضاف النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: "طالبنا بتحديد ٢٧ مخطط استراتيجي في مصر لتكون الأمور أكثر وضوحا لدي الجميع، خلاف ذلك يعتبر تضييع للوقت، مشددًا على ضرورة عقد لقاء يحضره وزيري التنمية المحلية والإسكان لمناقشة هذا الأمر وإصدار توصيات أكثر وضوحا".

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة سترسل تفاصيل الحيز العمراني والتصالح في مخالفات البناء من خلال سيديهات توضح الأمر للنواب.

جاء ذلك بعدما أنتقد النائب نادر عبده عدم وضوح الأمر بالنسبة للنواب والموطنين، ليؤكد المحافظ أنه سيتم توفير المعلومات مدققة عبر سيديهات.