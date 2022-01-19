مستشار الرئيس: تليف الرئة من أكبر تداعيات كورونا للحالات الشديدة

03:41 م الأربعاء 19 يناير 2022
مستشار الرئيس: تليف الرئة من أكبر تداعيات كورونا للحالات الشديدة

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تليفات والتهابات في الرئة من أكبر تداعيات كورونا للحالات الشديدة.

وأوضح تاج الدين في مؤتمر صحفي، اليوم، أن كورونا مرض ممكن يصيب الجسم كله وأكبر تداعياته تكون على الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن إصابات كورونا في غالبية الناس تنتهي بنتائج جيدة، إذ أن 85% من الإصابات تكون حالات بسيطة، و15% حالات متوسطة وشديدة.

وأوضح أن هناك أنواع من المرضى تختلف استجابتهم تجاه كورونا، لافتا إلى أن الموجة الحالية لكورونا تشهد زيادة في الإصابات، لكن الحالات ليست شديدة.

ولفت تاج الدين إلى أنه عندما تصاب الرئة بالتليفات الشديدة تساهم في ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، مشددا على أن 20% من الحالات الشديدة تنتهي بتليفات الرئة.

الدكتور محمد عوض تاج الدين التهابات في الرئة فيروس كورونا الشريان الرئوي

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