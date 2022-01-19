تنمية شمال سيناء.. تدشين وحدتي كهرباء بقدرة 250 ميجاوات

تطوير القاهرة التاريخية.. أول صور من تنفيذ مجمع الورش البديل في منشأة

كتب- محمد صلاح:

وقع المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء مع شركة حسن علام عقد البدء في أعمال نقل وحدتين غازيتين من محطة كهرباء توليد دمياط إلى محطة كهرباء توليد العريش بقيمة إجمالية تبلغ ٣٧٨ مليونا و٥٧٩ ألفا و١٣٦ جنيها مصريا.

ومن المرتقب أن يتم تشغيل الوحدتين بعد انتهاء أعمال النقل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان يأتي ذلك إيماءا إلى توجه الدولة المصرية بدعم البنية الاستراتيجية لمحافظة شمال سيناء لتحقيق استقرار التغذية الكهربائية وإيجاد مصادر تغذية سليمة وآمنة داخل شمال سيناء بوجه خاص للمرة الأولى في تاريخها بعد مجهودات من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بشأن إنشاء أول محطة توليد وإنتاج كهرباء بمنطقة شمال سيناء بقدرة إجمالية ٢٥٠ ميجاوات لوحدتىين غازيتين (e 9 ) بهدف تحقيق استقرار التغذية وتأمينها وكذلك توفير الطاقة اللازمة لأهالى سيناء وجميع المشروعات الاستراتيجية في صوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية شمال سيناء بوجه خاص.