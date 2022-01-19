نائب محافظ القاهرة يكشف عدد طلبات الراغبين في التعويض بالحي السادس

02:08 م الأربعاء 19 يناير 2022
نائب محافظ القاهرة يكشف عدد طلبات الراغبين في التعويض بالحي السادس

إبراهيم صابر

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كتب- محمد نصار:

كشف إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن عدد الطلبات التي استقبلتها المنطقة الشرقية للمواطنين بالحي السادس الراغبين في التعويضات.

وأوضح "صابر" في تصريح لمصراوي، أن عدد المواطنين الذين تقدموا لطلب تعويضات في الحي السادس بلغ حتى الآن 103 طلبات.

وقال صابر، إن الحي يواصل استقبال رغبات الأهالي وطلباتهم فيما يتعلق بآلية التعويضات التي يرغبون في الحصول عليها.

وكان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد أكد أنهم تلقوا حتى الأحد إجمالي 93 طلبا من قبل المواطنين من سكان المنطقة.

وتنوعت رغبات الأهالي بحسب مستندات وكشوف حي مدينة نصر غرب ما بين الحصول على تعويض مادي أو العودة للمنطقة عقب تطويرها من جديد.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة التعويضات

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