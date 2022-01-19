تطوير القاهرة التاريخية.. أول صور من تنفيذ مجمع الورش البديل في منشأة ناصر

01:54 م الأربعاء 19 يناير 2022
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كتب- محمد نصار:

نشر إيهاب حنفي، ‏المتحدث الرسمي بإسم صندوق التنمية الحضرية‏، مجموعة من الصور التي تظهر بدء أعمال التنفيذ لأحد المشروعات المكلف بها صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء وتنفيذ إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء منطقة حرفية بديلة للورش والأنشطة غير المتوافقة من اشتراطات القاهرة التاريخية على محور جيهان السادات.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لإحياء القاهرة التاريخية.

مجمع الورش البديل منشأة ناصر مجلس الوزراء محور جيهان السادات

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