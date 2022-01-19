وزير الصحة: زيادة انتشار أوميكرون.. والمتحور يصيب المتعافين مجددا

كتب- محمد غايات:

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على المستويين المحلى والعالمى، إلى جانب الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال التقرير تناول الدكتور خالد عبد الغفار، نسبة العينات الإيجابية لفيروس كورونا التى تم عمل تسلسل جينى لها من المواقع المختارة والترصد الروتينى فى الفترة من نوفمبر 2021 وحتى 15 يناير الجارى، والتى أظهرت زيادة نسبة انتشار متحور "أوميكرون"، مشيراً كذلك إلى الحالات المسجلة للمتحور "أوميكرون" على قاعدة البيانات العالمية "GISAID"، ونسب تواجدها فى كل دولة مقارنة بالمتحورات الأخرى.

ولفت الوزير إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول مقارنة المتحور "أوميكرون" بباقى المتحورات، والأعراض التى تظهر على المصاب به، مؤكدا أن التقرير أوضح أن متحور "أوميكرون" يصاحبه زيادة فى معدل الانتشار، ونقص احتمالية الدخول للمستشفيات وشدة المرض، فضلاً عن زيادة احتمالية الإصابة مرة أخرى للحالات التى تم اصابتها بمتحور"أوميكرون"، كما أكد استمرار اختبار "PCR" فى الكشف عنه.

وتطرق الوزير إلى نتائج فحص الانفلونزا والكورونا فى برنامج ترصد الأمراض الشبيهة بالانفلونزا بالمواقع المختارة بالـ "PCR" حسب الأسابيع الوبائية لعام 2020 وحتى الأسبوع الوبائى الثانى من عام 2022 والمنتهى فى 15يناير الجارى.