بالدموع.. الدكتور عبدالمنعم سعيد يودع جثمان نجله

تطوير القاهرة التاريخية.. أول صور من تنفيذ مجمع الورش البديل في منشأة

كتب- محمد عبدالناصر:

توافد العشرات من أقارب وأصدقاء الدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس الشيوخ، إلى مسجد فاطمة الشربتلي في التجمع الخامس، لتشييع جثمان المهندس شادي نجل الدكتور عبدالمنعم سعيد إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

وتوفى شادي عبدالمنعم سعيد، أمس الثلاثاء، إثر إصابته بالسكتة القلبية.

ومن أبرز الحاضرين لتشييع الجنازة ومواساة الدكتور عبدالمنعم السعيد: الدكتور مصطفى الفقي، وعمرو الشوبكي، وأنور السادات.