الوطنية للصحافة تنعي نجل الدكتور عبد المنعم سعيد بعد وفاته بأزمة قلبية

11:49 ص الأربعاء 19 يناير 2022
الوطنية للصحافة تنعي نجل الدكتور عبد المنعم سعيد بعد وفاته بأزمة قلبية

الهيئة الوطنية للصحافة

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كتب- مينا غالي:

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة ، بخالص العزاء والمواساة للكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، في وفاة نجله المهندس شادي عبد المنعم سعيد اثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان، أسرة الكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، داعية المولى عز وجل أن يلمهم الصبر والسلوان في مصابهم الجلل، وأن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي عبد المنعم سعيد مجلس الشيوخ

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