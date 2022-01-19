وفاة والدة نقيب الأطباء

11:12 ص الأربعاء 19 يناير 2022
وفاة والدة نقيب الأطباء

اتحاد نقابات المهن الطبية

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كتب - أحمد جمعة:

نعى اتحاد نقابات المهن الطبية، وأعضاء المجلس، الدكتورة ليلى الأحمدي رئيسة أقسام الباطنة الأسبق بكلية الطب قصر العيني، والدة الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، رئيس اتحاد المهن الطبية، والتي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

ووجه أعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية خالص العزاء، للدكتور حسين خيرى، داعيين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

اتحاد نقابات المهن الطبية ليلى الأحمدي كلية الطب قصر العيني

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