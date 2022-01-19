طقس 48 ساعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة وثلوج وصقيع ورياح في هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت لمصراوي: يوجد أمطار متفاوتة من متوسطة إلى خفيفة، وعدد من الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس.

وأضافت غانم: نشهد منذ صباح اليوم أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال البلاد والوجه البحري ومدن القناة، وتصل للقاهرة، متوقع خلال ساعات اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار، وتكون فترات متقطعة وتختلف من منطقة لأخرى.

وأوضحت أن انخفاض الحرارة الملحوظ مستمر على أغلب المدن، ويكون الطقس حاليا مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، لكن خلال الليل، شديد البرودة على كافة المناطق، وبرد قارص يصل حتى الصقيع على بعض المناطق.

وتابعت: درجات الحرارة خلال ساعات الليل على شمال الصعيد تسجل 3 درجات، وصفر على مرتفعات سانت كاترين، يؤدي ذلك إلى تكون الثلوج.

وأكدت أن سرعات الرياح ستكون من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومن 30 إلى 50 كيلو متر في الساعة على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمطار على البحر المتوسط، وغير مؤهل تماما لأعمال الملاحة والصيد.

وأوضحت أنه بداية من الغد تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تبدأ الشبورة في الظهور على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة على كل المناطق.