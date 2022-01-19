صرف 50% من السلع التموينية لشهر يناير

11:01 ص الأربعاء 19 يناير 2022
صرف 50% من السلع التموينية لشهر يناير

السلع التموينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات شهر يناير الحالي حتى الآن، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 15 إلى 20%. بحسب بيان صحفي.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.​

السلع التموينية شركات المجمعات الاستهلاكية البطاقات التموينية اللحوم الدواجن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. طقس 48 ساعة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة وثلوج وصقيع ورياح في هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا