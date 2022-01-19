برلماني: قرارات السيسي تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطنين لتحسين أوضاعهم المعيشية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠جنيه بدلاً من ٢٤٠٠جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث أنه لم تحدث هيكلة في منظومة الأجور في مصر بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس السيسى، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمواطنين، حيث سبق ووجه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 الى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وغيرة من البرامج الاجتماعيه، وهو الأمر الذي يدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها ومدى إحساس القيادة السياسية بالحاله الاقتصادية للمواطنين فى ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتابع،: "زيادة الأجور تعني زيادة معدلات الإنفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادي وهو ما تستهدفه الدولة المصرية للحفاظ على معدلات النمو التي حققتها خلال الفترة الأخيرة".

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليها إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، يعكس حرصه على حل أزمة تعيين الـ 36 ألف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وباعتبار المعلم المحور والعنصر الأساسي في تطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية.