بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

10:31 ص الأربعاء 19 يناير 2022
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمد سامي:

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المُهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري.

كما يتابع المجلس، أيضا، ما تم بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الريف المصري

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