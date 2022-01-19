وفاة نجل الدكتور عبدالمنعم سعيد.. وصلاة الجنازة غداً بالتجمع الخامس

12:04 ص الأربعاء 19 يناير 2022
وفاة نجل الدكتور عبدالمنعم سعيد.. وصلاة الجنازة غداً بالتجمع الخامس

النائب عبدالمنعم سعيد

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القاهرة- مصراوي:

توفي مساء اليوم، المهندس شادي عبدالمنعم سعيد، نجل الكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إثر إصابته بالسكتة القلبية.

ونعى الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجل عضو مجلس الشيوخ، عبر حسابه على موقع فيسبوك، قائلا: قلوبنا مع الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ الذي فقد نجله المهندس شادي قبل ساعات.

وأوضح أنه من المقرر صلاه الجنازة علي المهندس شادي غدا الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

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