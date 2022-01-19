هل هناك تكلفة لدمغ الذهب القديم بالليزر؟.. "التموين" تجيب

08:00 ص الأربعاء 19 يناير 2022
هل هناك تكلفة لدمغ الذهب القديم بالليزر؟.. "التموين" تجيب

مشغولات ذهبية

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كتب - محمد سامي:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الدمغة بالليزر للذهب القديم المدموغ قديمًا مجانية ودون أية تكلفة، مؤكدًا أن الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية لا تلغي الدمغات القديمة التي ما زالت معتمدة وستظل معتمدة؛ لأنها دمغات حكومية سليمة ولا توجد بها أية مشكلة طالما الفاتورة الخاصة بها موجودة.

وأكد فرج في تصريحات لمصراوي، أن المواطن يستطيع بيع الذهب بالدمغة القديمة في أي وقت حتى بعد تطبيق الدمغ باليزر وتعميمه، ويفضل أن يكون المواطن أثناء عملية البيع بحوزته فاتورة الشراء؛ لتسهيل عملية البيع، لأن هذا عرف فرضته السوق؛ لكن لا يوجد ما يمنع البيع دون وجود فاتورة.

هل تلغي الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية الدمغات القديمة؟.. مسؤول يُجيب

هل يشترط وجود الفاتورة أثناء بيع الذهب القديم ؟.. "التموين" تجيب

الذهب دمغ الذهب القديم ناجي فرج صناعة الذهب

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