العمرة.. 10 شروط للمصريين قبل وبعد السفر إلى السعودية لأداء المناسك

03:00 ص الأربعاء 19 يناير 2022
العمرة.. 10 شروط للمصريين قبل وبعد السفر إلى السعودية لأداء المناسك

مناسك العمرة

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كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في أداء مناسك العمرة، عن الشروط الخاصة بالسفر إلى السعودية، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ولقاحات كورونا.

ويرصد "مصراوي"، الشروط المقررة قبل السفر إلى المملكة وبعد الرجوع إلى مصر على النحو التالي:

أولا: شروط قبل السفر:

1- تلقي جرعة اللقاح المعتمدة والجرعة التعزيزية لمن مـر عليه 6 أشهر من تلقيه الجرعة الأخيرة.

2- استخراج شهادة طبية تفيد خلو المعتمر من أي أمراض مزمنة.

3- جرعة تحليل PCR قبل السفر بـ 72 ساعة.

4- توقيع إقرار بالاطلاع على الاشتراطات الصحية المقررة في مصر والسعودية.

ثانيا: شروط قبل وبعد العودة إلى مصر

1- إجراء تحليل PCR قبل العودة إلى مصر بـ 72 ساعة.

2- إجراء اختبار ID NOW COVID- 19 TEST

3- المتابعة مع وزارة الصحة لمدة 14 يوما بعد الوصول في محل سكنه.

ثالثا: شروط اختبارات السفر

1- ضرورة إجراء الاختبارات في أحد المراكز المعتمدة بمصر أو السعودية.

2- إجراء اختبار ID NOW COVID-19 TEST من خلال الفرق الطبية المتواجدة بالحجر الصحي في المنافذ المصرية.

3- يتحمل تكاليف الاختبارات، غرفة شركات السياحة نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرًا مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم ١٤٤٣هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي. ​

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