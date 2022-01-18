برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور يحدث توازنًا في مستوى المعيشة

11:25 م الثلاثاء 18 يناير 2022
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور يحدث توازنًا في مستوى المعيشة

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، يؤكد عزم القيادة السياسية علي الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الرئيس يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.​

وأضاف "محسب"، أن هذه التوجيهات ستحدث توازنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن كونها تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصةً وأنها تخص جميع العاملين بالدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الزيادة تعد هى الزيادة الثالثة على التوالي بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه في عام 2019، ثم من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرئيس لم ينتظر مطالبة أحد بزيادة الأجور وأن توجيه إلى زيادتها نابع من إدراكه الشديد بمشاكل المواطنين ومستحقي الدعم وتلبية رغباتهم وطموحاتهم.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.​

مجلس النواب الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا