ما تكلفة تعيين 30 ألف مُعلم سنوياً؟.. وزير المالية يوضح

11:16 م الثلاثاء 18 يناير 2022
ما تكلفة تعيين 30 ألف مُعلم سنوياً؟.. وزير المالية يوضح

وزير المالية محمد معيط

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كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قيمة العلاوات التي تم إقرارها خلال اجتماع رئيس الجمهورية اليوم تبلغ نحو 45 مليار جنيه، موضحاً أن متوسط تكلفة تعيين 30 ألف معلم سنوياً تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على فضائية أم بي سي مصر، أن وزارة المالية واجهت صعوبات كبيرة لتدبير الموارد التي ستزيد على الموازنة هذا العام، لافتاً إلى تخصيص تمويل لدفع هذه الدرجات تباعاً.

وأكد وزير المالية، أن تطبيق الزيادة الجديدة ستكون خلال العام المالي الجديد، مؤكداً أن هذا العام لن يشهد فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأشار إلى أنه عرض على رئيس الجمهورية الموازنة العامة والأجور ، مؤكداً أن هذا العرض هو مرحلة أولى وهناك عرض أخر خلال شهر مارس المقبل.

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