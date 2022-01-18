لا يمثل أي خطورة.. كويكب كبير يمر قرب الأرض بعد منتصف الليل

كتب - يوسف عفيفي:

يستعد الراصدون حول العالم، بعد منتصف الليل، لمراقبة مرور الكويكب الكبير (7482)1994 PC1، بالقرب من كوكب الأرض.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن هذا الكويكب البالغ قطره حوالي واحد كيلو متر، سيمر بأمان فهو ليس في مسار اصطدام بالأرض ولا يمثل أي خطورة أبداً.

وتشير التقديرات العلمية، إلى أن كويكب بهذا الحجم يمكن أن يضرب الأرض كل حوالي 600,000 سنة تقريبًا، لكن هذا لن يحدث مع هذا الكويكب 1994 PC1 عند اقترابه الحالي.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الكويكب سيكون في أقرب مسافة من كوكبنا عند الساعة 12:51 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة، على مسافة 1.93 مليون كيلومتر أو حوالي خمسة مرات المسافة بين الأرض والقمر وهي مسافة آمنة للغاية وسيكون هذا الاقتراب هو الأقرب له خلال الـ 200 عام القادمة على الأقل.

وأضافت، أن الكويكب يتحرك بسرعة 70,415 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وستمكن سرعته العالية من اكتشافه حيث سيظهر كنقطة ضوء تشبه النجوم تندفع أمام النجوم، حيث سيبلغ لمعانه القدر العاشر تقريبًا ما يعني بأنه غير مشاهد بالعين المجردة لكنه هدفًا رائعا للتلسكوبات مقاس 6 بوصات أو أكبر عند الرصد من موقع مظلم في الوقت والمكان الصحيحين من خلال استخدام أحد البرامج المجانية مثل (ستيللاريوم) حيث يمكن اكتشاف حركة الكويكب بفضل حجمه وقربه.

وهناك طريقة أخرى لاكتشاف حركة الكويكب هي بتوصيل كاميرا بالتلسكوب والتقاط صور بتعريض طويل من 30 إلى 45 ثانية عند توجيه الكاميرا والتلسكوب إلى نجم في مسار الكويكب، حيث ستُظهر صورة بتعريض لعدة ثوانٍ حركة الكويكب كخط من الضوء، بينما تُظهر التعريضات الأقصر الكويكب كنقطة ضوء تظهر في مواقع مختلفة عند التقاط صور متتالية ولن يتسبب وجود القمر في طور البدر بمشكلة.

والكويكبات هي صخور فضائية من مخلفات تشكل النظام الشمسي، ويوجد عشرات الآلاف من الكويكبات ولكن مجموعة فرعية منها فقط تمر بالقرب من الأرض بما يكفي لتسمى الأجسام القريبة من الأرض وبالتالي، فإن تحليق الكويكب 7482 (1994 PC1) هو نموذج لعشرات أو نحو ذلك من الكويكبات التي تمر قرب الأرض كل عام.

يذكر، أن الكويكبات التي يكون قطرها ضمن 140 مترًا إلى كيلومتر واحد يمكن أن تتسبب في حدوث دمار إقليمي يصل إلى قاري، مما قد يقضي على مئات الملايين في حال اصطدام أحدها بكوكبنا.