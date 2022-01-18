​بعد قرارات السيسي.. متى تطبق الزيادة الجديدة في رواتب موظفي الدولة؟

10:27 م الثلاثاء 18 يناير 2022
​بعد قرارات السيسي.. متى تطبق الزيادة الجديدة في رواتب موظفي الدولة؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ومن المقرر، أن يتم تطبيق هذه الزيادة، في أول شهر يوليو المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023.

ومن المقرر أيضا، أن يصدر وزير المالية، قرارًا بتحديد شرائح الزيادة وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المختلفة بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة ودرجة مدير عام على قمة الهرم الوظيفي.

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