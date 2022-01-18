جوائز ورحلات شهرية.. الجيزة تعلن وظائف للشباب بمرتبات مجزية

10:02 م الثلاثاء 18 يناير 2022
جوائز ورحلات شهرية.. الجيزة تعلن وظائف للشباب بمرتبات مجزية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، توفير مجموعة من فرص العمل في إحدى الشركات الخاصة، بمرتبات مجزية، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

​وأوضحت المحافظة، أن الوظائف المطلوبة، تتمثل في مشغل إنتاج ومراقب جودة، لافتة إلى أن مكان العمل 6 أكتوبر، وتوفر الشركة مواصلات، مع تأمين طبي واجتماعي، وتدريب.

وأشارت المحافظة، إلى أن كافة المؤهلات مطلوبة، والسن من 18 سنة إلى 35 عاما، بعدد 8 ساعات عمل، من بينهم ساعة راحة بدلات لعمل بالشيفتات ومميزات أخرى، مع رحلات شهرية وجوائز.

وأوضحت المحافظة أنه على الراغبين في التقدم الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، يوميا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحا لـ 2 ظهرا.

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محافظة الجيزة وظائف جوائز الشركات الخاصة

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