تصل للقاهرة.. الأرصاد تنشر خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة

09:58 م الثلاثاء 18 يناير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مطروح والسلوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم ساعات الليل.

وأضافت الهيئة في منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط للرياح الباردة تسبب مزيدا من الأحساس بانخفاض درجات الحرارة".​

خريطة الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا